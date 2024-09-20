Bolsonaro critica Marçal por comparar cadeirada com facada e reafirma voto em Nunes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo criticando o influenciador Pablo Marçal (PRTB) por ter comparado a cadeirada que levou em debate eleitoral com a facada desferida contra o ex-presidente em 2018.

Bolsonaro lamentou a agressão do apresentador José Luiz Datena (PSDB), mas disse que Marçal o provocou até o limite. "Usar o episódio da cadeirada que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o [Donald] Trump, para conseguir o poder é lamentável", afirmou.

O ex-presidente reafirmou o voto no prefeito Ricardo Nunes (MDB), cujo vice, o coronel da reserva Ricardo Mello Araújo (PL) foi indicado por ele. Bolsonaro pediu para que os eleitores votem com a razão, e não com a emoção.

Afirmou, ainda, que é possível errar no voto, mas que há uma diferença muito grande em votar "já sabendo que vai errar".