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Eleição em SP

Marçal compara agressão de Datena a facada em Bolsonaro e tiro em Trump

Candidato levou uma cadeirada do adversário no debate da TV Cultura neste domingo (15)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2024 às 05:52

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 05:52

O candidato Pablo Marçal (PRTB) usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (16) para comparar a cadeirada que levou de José Luiz Datena (PSDB) aos atentados sofridos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na campanha de 2018, e pelo republicano Donald Trump na atual disputa pela presidência do Estados Unidos.
A agressão contra Marçal ocorreu no debate da TV Cultura neste domingo (15). Datena foi expulso e Marçal deixou o programa, que reunia candidatos à Prefeitura de São Paulo.
Em meio à correria de seguranças e assessores, o debate foi interrompido e voltou minutos depois com os outros quatro candidatos participantes. Todos lamentaram o episódio.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o bate-boca entre Datena e Marçal continuou no intervalo, até o primeiro sair do estúdio após a expulsão.
Marçal foi levado ao Hospital Sírio-Libanês para receber atendimento médico. Também nas redes sociais, ele publicou uma foto em que aparece em uma cama hospitalar e um vídeo em que aparece dentro de uma ambulância, sendo socorrido.

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