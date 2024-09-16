Marçal compara agressão de Datena a facada em Bolsonaro e tiro em Trump

O candidato Pablo Marçal (PRTB) usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (16) para comparar a cadeirada que levou de José Luiz Datena (PSDB) aos atentados sofridos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na campanha de 2018, e pelo republicano Donald Trump na atual disputa pela presidência do Estados Unidos.

A agressão contra Marçal ocorreu no debate da TV Cultura neste domingo (15). Datena foi expulso e Marçal deixou o programa, que reunia candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Em meio à correria de seguranças e assessores, o debate foi interrompido e voltou minutos depois com os outros quatro candidatos participantes. Todos lamentaram o episódio.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o bate-boca entre Datena e Marçal continuou no intervalo, até o primeiro sair do estúdio após a expulsão.