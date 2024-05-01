Sobe para 8 o número de mortos em temporais no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - O número de mortes em razão dos fortes temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para oito, de acordo com atualização divulgada na manhã desta quarta-feira (1º), pela Defesa Civil do Estado gaúcho. O número de desaparecidos também passou de 18 para 21. Ao menos 104 municípios já relataram danos, segundo o último balanço.
Enquanto parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste enfrenta onda de calor, no Estado do Sul o risco é de elevado volume de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de perigo para tempestades iniciado na segunda-feira (29) permanece válido pelo menos até o início da noite de quinta-feira (2). Na terça-feira (30), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul já havia alertado para a possibilidade de a chuva passar de 300 milímetros em algumas áreas em um período de 24 horas.
Todos os rios continuam sendo monitorados. "Nos próximos dias, a preocupação se estenderá aos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, incluindo os rios Jacuí, Guaíba e Sinos, que também podem transbordar", alertou o órgão estadual.
Balanço atualizado às 9h desta quarta-feira (1º):
- Municípios afetados: 104;
- Pessoas em abrigos: 1.145;
- Desalojados: 1.431;
- Afetados: 19.110;
- Feridos: 11;
- Desaparecidos: 21;
- Mortes: 8
- As 8 mortes
- Paverama (2) - homens de 69 e 65 anos, ocupantes do veículo que tentava atravessar área alagada;
- Pântano Grande (1) - homem de 59 anos, descarga elétrica;
- Itaara (1) - mulher de 48 anos, aguardando informação da circunstância;
- Encantado (1) - mulher de 45 anos, aguardando informação da circunstância;
- Salvador do Sul (1) - homem de 47 anos, deslizamento de terra;
- Segredo (1) - homem de 62 anos, ocupante do veículo que tentava atravessar área alagada;
- Santa Maria (1) - idosa de 85 anos, deslizamento de terra.
Pedido de apoio do governo federal
Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alertou anteriormente sobre a situação, inclusive pontuando o cenário até 3 de maio. Ele cita ainda que entrou em contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar de apoio do governo federal.
"Falei por telefone com o presidente Lula, que assegurou o apoio do governo federal neste momento crítico no RS. Tenho certeza que poderemos contar com essa união de esforços para o resgate da população afetada pelas chuvas, que é a nossa prioridade absoluta nesse momento", disse.
Apoio da FAB
A Força Aérea Brasileira (FAB) disse que foi acionada na noite desta terça-feira para auxiliar no resgate dos atingidos pelas enchentes que assolam a população da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
"Para ajudar na missão, a FAB colocou à disposição dois helicópteros H-60 Black Hawk, do Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5°/8° GAV), lotado na Base Aérea de Santa Maria (BASM)", disse, por meio das redes sociais.