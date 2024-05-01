Sobe para 8 o número de mortos em temporais no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - O número de mortes em razão dos fortes temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para oito, de acordo com atualização divulgada na manhã desta quarta-feira (1º), pela Defesa Civil do Estado gaúcho. O número de desaparecidos também passou de 18 para 21. Ao menos 104 municípios já relataram danos, segundo o último balanço.

Enquanto parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste enfrenta onda de calor, no Estado do Sul o risco é de elevado volume de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o alerta de perigo para tempestades iniciado na segunda-feira (29) permanece válido pelo menos até o início da noite de quinta-feira (2). Na terça-feira (30), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul já havia alertado para a possibilidade de a chuva passar de 300 milímetros em algumas áreas em um período de 24 horas.

Fortes temporais atingem o Rio Grande do Sul e causam enchentes Crédito: Ageu Kehrwald/Via MetSul

Todos os rios continuam sendo monitorados. "Nos próximos dias, a preocupação se estenderá aos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, incluindo os rios Jacuí, Guaíba e Sinos, que também podem transbordar", alertou o órgão estadual.

Balanço atualizado às 9h desta quarta-feira (1º):

Municípios afetados: 104;

104; Pessoas em abrigos: 1.145;

1.145; Desalojados : 1.431;

: 1.431; Afetados: 19.110;

19.110; Feridos : 11;



: 11; Desaparecidos: 21;

21; Mortes: 8



As 8 mortes

Paverama (2) - homens de 69 e 65 anos, ocupantes do veículo que tentava atravessar área alagada;



Pântano Grande (1) - homem de 59 anos, descarga elétrica;



Itaara (1) - mulher de 48 anos, aguardando informação da circunstância;



Encantado (1) - mulher de 45 anos, aguardando informação da circunstância;



Salvador do Sul (1) - homem de 47 anos, deslizamento de terra;



Segredo (1) - homem de 62 anos, ocupante do veículo que tentava atravessar área alagada;



Santa Maria (1) - idosa de 85 anos, deslizamento de terra.



Pedido de apoio do governo federal

"Falei por telefone com o presidente Lula, que assegurou o apoio do governo federal neste momento crítico no RS. Tenho certeza que poderemos contar com essa união de esforços para o resgate da população afetada pelas chuvas, que é a nossa prioridade absoluta nesse momento", disse.

Apoio da FAB

Força Aérea Brasileira (FAB) disse que foi acionada na noite desta terça-feira para auxiliar no resgate dos atingidos pelas enchentes que assolam a população da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

"Para ajudar na missão, a FAB colocou à disposição dois helicópteros H-60 Black Hawk, do Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5°/8° GAV), lotado na Base Aérea de Santa Maria (BASM)", disse, por meio das redes sociais.