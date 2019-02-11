Sobe para 160 número de mortos identificados em Brumadinho

A tragédia causada pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a 57 quilômetros de Belo Horizonte Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Subiu para 160 o total de óbitos identificados após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

De acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (11), pelo

Militar de

, nove mortos ainda não foram identificados e 160 pessoas seguem desaparecidas – entre funcionários da

, terceirizados que prestavam serviços à mineradora e

membros da comunidade.

No 18º dia de buscas, as operações contam com um efetivo de 376 homens, incluindo 158 militares de Minas Gerais, 132 de outros estados e 63 da Força Nacional. Há também 22 voluntários que auxiliam as equipes. A tragédia deixou ainda 138 pessoas desabrigadas.