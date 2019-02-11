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Barragem rompida

Sobe para 160 número de mortos identificados em Brumadinho

Nove mortos ainda não foram identificados e 160 pessoas seguem desaparecidas

Publicado em 

11 fev 2019 às 17:06

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 17:06

A tragédia causada pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a 57 quilômetros de Belo Horizonte Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Subiu para 160 o total de óbitos identificados após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).
De acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (11), pelo
Corpo de Bombeiros
Militar de
Minas Gerais
, nove mortos ainda não foram identificados e 160 pessoas seguem desaparecidas – entre funcionários da
Vale
, terceirizados que prestavam serviços à mineradora e
membros da comunidade.
No 18º dia de buscas, as operações contam com um efetivo de 376 homens, incluindo 158 militares de Minas Gerais, 132 de outros estados e 63 da Força Nacional. Há também 22 voluntários que auxiliam as equipes. A tragédia deixou ainda 138 pessoas desabrigadas.
Os bombeiros continuam as buscas por vítimas na região de Brumadinho, onde a barragem da mineradora Vale, se rompeu, no dia 25 de janeiro, e um mar de lama atingiu casas, uma pousada, o refeitório da empre e outros locais, deixando mortos e desaparecidos.

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