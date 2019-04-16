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Temporal

Sobe para 16 o número de mortos no desabamento de prédios no RJ

A comunidade de Muzema foi afetada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na semana passada

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 17:22

Publicado em 

16 abr 2019 às 17:22
Desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou mortos e feridos. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de uma menina dos escombros do local do desabamento de dois prédios no condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. Com isso, sobe para 16 o número de vítimas fatais. Oito pessoas ainda estão desaparecidas.
Das 24 pessoas encontradas desde sexta-feira (12), dez foram retiradas com vida, mas duas morreram no hospital. Dos feridos, três vítimas permanecem internadas em hospitais da rede municipal.
Atuam no local bombeiros de diversos quartéis. Desde o dia do desabamento, as equipes estão no local com mais de 100 militares, cães farejadores, drones, helicópteros, ambulâncias e viaturas de recolhimento de cadáveres.
> Justiça proibe novas construções e obras no condomínio na Muzema
Equipes da prefeitura também ajudam na atenção às vítimas e aos parentes e na conservação e remoção de entulhos na região do Itanhangá, local muito afetado pelas fortes chuvas que caíram na cidade na semana passada.

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