Sobe para 16 o número de mortos no desabamento de prédios no RJ

Desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixou mortos e feridos. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de uma menina dos escombros do local do desabamento de dois prédios no condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. Com isso, sobe para 16 o número de vítimas fatais. Oito pessoas ainda estão desaparecidas.

Das 24 pessoas encontradas desde sexta-feira (12), dez foram retiradas com vida, mas duas morreram no hospital. Dos feridos, três vítimas permanecem internadas em hospitais da rede municipal.

Atuam no local bombeiros de diversos quartéis. Desde o dia do desabamento, as equipes estão no local com mais de 100 militares, cães farejadores, drones, helicópteros, ambulâncias e viaturas de recolhimento de cadáveres.