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Amazonas

Site lançado por ONGs atualiza informações sobre caso Dom e Bruno

Jornalista britânico e indigenista brasileiro foram mortos em 2022

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 07:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 jul 2026 às 07:57
Divulgação | Polícia Federal
As organizações não governamentais (ONGs) Instituto Dom Phillips, a Artigo 19 e a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) lançaram um portal para reunir informações confiáveis e atualizadas sobre o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, em 2022 no Vale do Javari, no Amazonas. O Observatório dos Povos Indígenas Isolados (Opi) também está entre os idealizadores do projeto, batizado de Defensores do Javari.
O site contém informações que permitem acompanhar desdobramentos e consultar ações resultantes de reuniões do Grupo de Trabalho Vale do Javari, criado no âmbito do Comitê Interministerial de Desintrusão.
O jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian (à esquerda), e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira (à direita).
O jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian (à esquerda), e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira (à direita). Daniel Marenco/Agência O Globo e @domphillips no Twitter
Dom e Bruno eram figuras centrais nas denúncias de crimes socioambientais que ocorriam na Terra Indígena (TI) Vale do Javari, no Amazonas, que abriga o maior contingente dos chamados povos livres, que vivem em isolamento. A proteção desses grupos  é essencial, já que muitos são formados por pouquíssimas pessoas e sua cultura e suas comunidades correm risco de extinção..
Bruno Pereira era pessoa de confiança dos indígenas da região e atuava em conjunto com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). Ele estruturou a Equipe de Vigilância da Univaja (EVU), responsável por identificar pontos de vulnerabilidade e capacitar indígenas para fazer a segurança das comunidades.
Dom Phillips estava em viagem pelo território com o propósito de escrever um livro, que, com sua morte, foi finalizado por seus amigos.
Pela gravidade do caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada, a fim de provocar respostas ágeis das autoridades brasileiras na área.

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