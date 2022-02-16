Sisu: liberadas notas de corte parciais para disputa por vagas em universidades

Nesta quarta-feira (16), as primeiras notas de corte parciais já foram liberadas na página do programa . Elas são atualizadas diariamente, às 0h, considerando as inscrições já recebidas para cada curso.

Para consultar as notas, é preciso selecionar um curso e uma modalidade (ampla concorrência ou algum tipo de cota social). Caso o candidato esteja logado no site, ele verá também qual a sua posição na lista dos que já se inscreveram e se está dentro da nota de corte ou não.

Plataforma do Sisu disponibiliza nota de corte parcial de cada curso Crédito: Agência Brasil

É a partir do acompanhamento da nota de corte parcial que os estudantes podem, caso desejem, trocar as opções de curso e as universidades apontadas no sistema e escolher uma opção cuja nota de corte parcial seja mais baixa, tendo assim mais chances de ser aprovado.

É possível que o aluno faça essas alterações quantas vezes quiser, até a sexta-feira, quando o processo do Sisu é encerrado. O sistema vai considerar a última marcação feita.

Justamente por ser um processo seletivo dinâmico que as notas de corte parciais são flutuantes. Sempre à meia-noite, o Ministério da Educação (MEC) atualiza esses balanços.

O Sisu 2022 oferta quase 222 mil vagas em mais de 6.100 cursos oferecidos por 125 instituições de ensino superior. A ampla maioria das vagas (84,5%) é para instituições federais.

Todos os estudantes que prestaram o Enem em 2021 podem se inscrever, com exceção daqueles que ou tiraram zero na redação ou não concluíram o ensino médio (treineiros).

COMO SE INSCREVER NO SISU

Neste ano, a inscrição deve ser feita por meio do login único do Governo Federal com uma conta gov.br, associada ao CPF. Aqueles que não têm conta ainda podem criar uma direto na página de login, basta clicar em "entenda a conta gov.br" e depois clicar em "criar conta gov.br".

A inscrição ocorre exclusivamente pela internet e sem cobrança de taxas. Durante a janela de inscrições, entre 15 e 18 de fevereiro, é possível alterar as opções de curso e instituição. Valerá a inscrição que estiver com status de confirmada no sistema quando o prazo acabar às 23h59 do dia 18 de fevereiro.

Para se inscrever: login único gov.br

Como efetuar a inscrição e fazer minhas opções de cursos: site do Sisu



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