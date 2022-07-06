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Educação

Sisu 2022: MEC divulga nesta quarta resultado de seleção para universidades públicas

Serão preenchidas 65.932 vagas para mais de 2 mil cursos de graduação, em 73 instituições de ensino superior
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 jul 2022 às 14:13

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 14:13

O resultado do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será divulgado nesta quarta-feira (6) no site Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC).
As inscrições para esta edição do Sisu terminaram na última sexta-feira (1º). Serão preenchidas 65.932 vagas para mais de 2 mil cursos de graduação, em 73 instituições públicas de ensino superior.
Após a divulgação do resultado, os candidatos têm de 13 a 18 de julho para se matricular no curso de ensino superior em que for aceito. A consulta das vagas disponíveis foi aberta em 15 de junho.
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Ufes | Divulgação
Também começam nesta quarta-feira (6) as inscrições para a lista de espera do Sisu 2022. Os estudantes têm até 18 de julho para manifestar interesse no portal do Acesso Único. Pode se inscrever quem não foi selecionado na chamada regular, em nenhuma das duas primeiras opções de curso.
Nesta fase, o candidato deve indicar novamente uma única formação desejada. O MEC alerta o estudante a ficar atento para concluir todo o processo até o final, incluindo a nova escolha de curso.
O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

Exigência

Para participar do Sisu o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação e não ter se declarado treineiro ao realizar prova.
Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem.
As vagas ofertadas no Sisu são distribuídas de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e com as políticas e ações afirmativas adotadas por cada instituição pública de ensino superior. Tais ações incluem a reserva de vagas e a aplicação de bônus sobre a nota do candidato que atenda aos critérios especificados.

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