Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Sirenaço' de ambulâncias homenageia médico vítima da Covid-19 em SP
Pandemia

'Sirenaço' de ambulâncias homenageia médico vítima da Covid-19 em SP

O 'sirenaço' foi realizado por diversas equipes do Samu da capital. Em vídeo postado nas redes sociais, colegas de trabalho lembraram da trajetória de Palazzo e chegaram a se emocionar durante a homenagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 16:17

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 16:17

'Sirenaço' de ambulâncias homenageia médico do Samu vítima da covid-19 em SP
'Sirenaço' de ambulâncias homenageia médico do Samu vítima da covid-19 em SP Crédito: Pixabay
Profissionais que atuam no Samu da cidade de São Paulo realizaram um "sirenaço" no domingo, 5, em homenagem ao médico hematologista e hemoterapeuta Paulo Fernando Moreira Palazzo, de 56 anos, vítima do novo coronavírus. Primeira morte confirmado pela covid-19 no serviço de atendimento móvel da capital paulista, também era chefe de plantão de Urgência Clínica do Pronto-Socorro do Hospital São Paulo, da Unifesp.
O "sirenaço" foi realizado por diversas equipes do Samu da capital. Em vídeo postado nas redes sociais, colegas de trabalho lembraram da trajetória de Palazzo e chegaram a se emocionar durante a homenagem.
Hematologista e hemoterapeuta, Palazzo também atuava na Associação Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan), entidade sem fins lucrativos de promoção à doação de sangue. Ele era formado pela Escola Paulista de Medicina (EPM), da Unifesp.
Segundo nota da Unifesp, o médico começou na EPM "muito antes de se tornar médico". "De família humilde, batalhou durante oito anos, trabalhando como balconista, abrindo fichas dos mesmos pacientes do PS (pronto-socorro) que se tornariam seus pacientes Estudava a noite, trabalhava de dia até que seu sonho de tornar-se médico e da família EPM tornou-se realidade."
"Trabalhou durante toda sua carreira na linha de frente com plantonista e preceptor no pronto-socorro do Hospital São Paulo. Era humano e preocupava-se principalmente com os aqueles menos favorecidos. Deixa dois filhos, amigos e exemplo de que todo sonho pode se tornar-se realidade", completa a nota.
A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) publicou uma nota em que se solidariza e "deseja condolências à família, aos amigos e aos colegas de trabalho."

CIDADE DE SP TEM AO MENOS 106 CASOS CONFIRMADOS DE SERVIDORES DE HOSPITAIS MUNICIPAIS E UPAS

Ao menos 106 servidores de hospitais municipais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade de São Paulo tiveram resultado positivo no exame do novo coronavírus. Além disso, 1 841 funcionários da Autarquia Hospitalar Municipal (que corresponde a 19 hospitais e 4 UPAs) e outros 94 do Hospital do Servidor Público Municipal estão afastados das atividades profissionais por síndrome respiratória grave. Os números incluem servidores de setores administrativos, que não atuam diretamente no atendimento de pacientes.

Veja Também

Desde 20 de março, internações em SP por covid-19 aumentam 1500%

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo

Estudo no AM vê benefício discreto no uso da cloroquina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs
Imagem de destaque
Lula transforma em lei projeto apresentado por capixaba
Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados