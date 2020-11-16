Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Siglas de centro tradicionais foram grandes vencedoras, diz Mourão
Partidos

Siglas de centro tradicionais foram grandes vencedoras, diz Mourão

Hamilton Mourão avaliou que o resultado do pleito não indica um possível enfraquecimento do movimento conservador ou do capital político do presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 13:46

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 13:46

O vice presidente Hamilton Mourão
O vice-presidente Hamilton Mourão, disse que "os partidos de centro tradicionais foram os grandes vencedores" Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (16) que os "grandes vencedores" das eleições municipais, até o momento, foram os partidos de centro, caracterizados por candidatos "mais tradicionais e mais conhecidos". Apesar disso, ele avaliou que o resultado do pleito não indica um possível enfraquecimento do movimento conservador ou do capital político do presidente Jair Bolsonaro.
"O que foi dado a conhecer até o presente momento, não fiz nenhuma análise aprofundada, é que os partidos de centro tradicionais foram os grandes vencedores", disse em conversa com jornalistas na chegada à sede da vice-presidência nesta manhã. Mourão também minimizou o mau desempenho nas urnas da maioria dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro e que não se elegeram.
"Não pode se debitar nada em relação ao presidente Bolsonaro porque ele não entrou de cabeça nessa eleição. Ele apoiou alguns candidatos, muito poucos. O presidente está sem partido e sem uma estrutura partidária fica difícil você participar de uma eleição", afirmou.
Mesmo com atraso na totalização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mourão avaliou que o sistema brasileiro é "muito bom, sem dúvida nenhuma". Ele ponderou, contudo, que a dinâmica eleitoral do Brasil não pode ser comparada à norte-americana. "Tem uma série de itens no processo de votação americano que uma mera urna eletrônica não daria certo. São processos diferentes, mas o nosso processo é um muito bom, sem dúvida nenhuma", comentou.

Veja Também

Bolsonaro reconduz Fabiana Barreto ao cargo de procuradora-geral do DF

"Não se pode debitar nada a Bolsonaro", diz Mourão sobre fracasso dos aliados

Investigação aponta operação coordenada em ataque ao TSE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados