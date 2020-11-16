Siglas de centro tradicionais foram grandes vencedoras, diz Mourão

"O que foi dado a conhecer até o presente momento, não fiz nenhuma análise aprofundada, é que os partidos de centro tradicionais foram os grandes vencedores", disse em conversa com jornalistas na chegada à sede da vice-presidência nesta manhã. Mourão também minimizou o mau desempenho nas urnas da maioria dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro e que não se elegeram.