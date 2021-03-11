Setores econômicos atingidos terão apoio de dentro do possível, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), após anunciar medidas mais restritiva para a circulação de pessoas, disse que o governo estadual dará apoio "dentro daquilo que é possível" para os empreendedores e trabalhadores afetados pelas medidas por meio dos bancos de fomento Desenvolve SP e Banco do Povo. "Queremos todos com boa saúde e todos em condições de, em um futuro próximo, estarem ao nosso lado, se recuperando e motivados com seus negócios", disse o governador na manhã desta quinta-feira (11).