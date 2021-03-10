Doria encerra entrevista coletiva sem anunciar medidas mais restritivas

João Doria, governador de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo/Flickr

Estuda-se implementar as alterações por meio de uma fase mais restritiva que as atualmente em vigor no Estado. Desde o último dia 3, São Paulo inteiro está na fase mais severa, a vermelha. Entre as mudanças para esta nova fase, estariam a restrição a cultos religiosos e partidas de futebol e o eventual fechamento das escolas.

Segundo o coordenador do Centro de Contingência, o médico Paulo Menezes, a "situação é de muita gravidade". Ontem, 9, dia em que o País registrou o 11º recorde diário seguido de novas mortes pela covid-19, com 1.954 vítimas em 24 horas, o Estado de São Paulo também registrou a maior marca até o momento, com 517 mortes em um dia. Hoje, foram registradas 469 vítimas da doença