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São Paulo

Doria encerra entrevista coletiva sem anunciar medidas mais restritivas

O endurecimento da quarentena é discutido pelo Centro de Contingência da Covid-19 do Estado para frear o novo coronavírus, mas enfrenta resistência de parte dos membros

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:11
João Doria, governador de São Paulo
João Doria, governador de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo/Flickr
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), encerrou a entrevista coletiva desta quarta-feira (10), sem anunciar medidas mais restritivas para conter a disseminação da Covid-19 no Estado. O endurecimento da quarentena é discutido pelo Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo para frear o novo coronavírus, mas enfrenta resistência de parte dos membros.
Estuda-se implementar as alterações por meio de uma fase mais restritiva que as atualmente em vigor no Estado. Desde o último dia 3, São Paulo inteiro está na fase mais severa, a vermelha. Entre as mudanças para esta nova fase, estariam a restrição a cultos religiosos e partidas de futebol e o eventual fechamento das escolas.
Segundo o coordenador do Centro de Contingência, o médico Paulo Menezes, a "situação é de muita gravidade". Ontem, 9, dia em que o País registrou o 11º recorde diário seguido de novas mortes pela covid-19, com 1.954 vítimas em 24 horas, o Estado de São Paulo também registrou a maior marca até o momento, com 517 mortes em um dia. Hoje, foram registradas 469 vítimas da doença
Doria anunciou que a entrevista coletiva prevista para esta sexta-feira (12). no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, será antecipada para amanhã (11). O governador não detalhou quais assuntos serão tratados.

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