Sete pessoas da mesma família morreram em acidente com ônibus em São Paulo

Estado em que ficou o ônibus após a colisão Crédito: Divulgação/Defesa Civil

Sete pessoas de uma mesma família morreram no acidente com ônibus na madrugada desta sexta-feira (5) na rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127), em Itapetininga, no interior de São Paulo. Ao todo, dez vítimas morreram e 42 ficaram feridas. O pai viajava com os dois filhos, as duas noras, um neto de sete anos e outra familiar. Os nomes ainda não foram confirmados pela Defesa Civil, assim como as identidades dos demais mortos no acidente.

A família morava no bairro de Palmeirinha, na zona rural de Itapeva, e fazia parte do grupo de romeiros que fretou três ônibus para Aparecida, no Vale do Paraíba. Um dos veículos saiu mais cedo e já tinha chegado ao destino no momento do acidente. O terceiro grupo decidiu voltar para Itapeva quando soube da tragédia.

A paróquia de São Roque, frequentada pelas vítimas, emitiu nota de pesar na manhã desta sexta. O ônibus, além do motorista, era ocupado por 51 turistas, e teria apresentado uma falha mecânica que travou a direção. Segundo o motorista, ele trafegava normalmente quando ocorreu o problema mecânico, poucos minutos depois da meia-noite. Ele perdeu o controle do veículo, que bateu no pilar de um viaduto no km 171 da rodovia.

Em nota, a secretaria de Segurança Pública informou que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro e deu negativo para bebida alcoólica no organismo. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial de Itapetininga.

O que se sabe sobre o acidente