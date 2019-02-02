Sessão tensa para escolha do novo presidente do Senado

A senadora Katia Abreu e Renan Calheiros discutem com o Davi Alcolumbre que preside durante eleição para presidente do Senado Federal, em Brasília (DF) Crédito: FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS

Por 50 votos a dois, o plenário do Senado aprovou, nesta sexta-feira, 1, realizar com voto aberto a escolha do presidente da Casa. A votação foi realizada em meio às discussões sobre a legitimidade do presidente em exercício, Davi Alcolumbre (DEM-AP), de deliberar sobre questões de ordem durante sessão preparatória para a eleição interna.

ACOMPANHE A ELEIÇÃO

A atitude levou senadores do PT, MDB, PSD e PP a criticarem a postura de Davi. Mesmo sendo a favor do voto aberto, o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), cobrou a saída do democrata da Presidência. "Candidato não pode presidir sessão", criticou o senador Humberto Costa (PT-PE).

Apesar da polêmica, o painel segue aberto e, em meio às perguntas, Davi tem dito que a Mesa ainda vai anunciar quem serão os candidatos. Para pressionar Davi, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) anunciou que Renan Calheiros foi formalizado como candidato e vai disputar o cargo.