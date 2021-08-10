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Fora por quatro meses

Serra vai se licenciar do cargo para tratamento de doença de Parkinson

O senador foi diagnosticado com a doença em estágio inicial. O período de licenciamento visa a adaptação à medicação experimental e ao tratamento de distúrbio do sono

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:58
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária. À tribuna, em discurso, senador José Serra (PSDB-SP).
Senador José Serra (PSDB-SP) em pronunciamento no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado
O gabinete do senador José Serra (PSDB-SP) informou que o parlamentar se licenciará do cargo pelos próximos quatro meses para um tratamento médico. Segundo informou em nota nesta terça-feira, 10, Serra foi diagnosticado com a doença de Parkinson, em estágio inicial, e está em bom estado de saúde.
O período de licenciamento visa a adaptação à medicação experimental e ao tratamento de distúrbio do sono. "O senador .. está seguro de que, ao final deste período, retomará suas atividades com toda a disposição e proatividade que vêm pautando sua atuação no Senado desde 2015", afirmou no texto.
Assume à cadeira do senador o primeiro-suplente José Aníbal.
Segundo o gabinete do senador, "a decisão evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do País".

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