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CPI da Covid

Senadores pedem para Pacheco anular prisão de acusado de pedir propina

Eles argumentam que a decisão de deter ex-diretor do Ministério da Saúde ocorreu na CPI da Covid durante sessão do plenário da Casa, o que é proibido pelo regimento interno

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 19:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 19:01
Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias presta depoimento à CPI da Covid
Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias presta depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senadores da base aliada do governo pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para tornar nula a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, determinada pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), na tarde desta quarta-feira (7).
Eles argumentam que a decisão de deter Dias ocorreu durante sessão do plenário da Casa, o que é proibido pelo regimento interno.
"O presidente da CPI, em ato arbitrário, e ao meu ver, clássico caso de abuso de autoridade, determinou a prisão do depoente sem um fato que justifique e em momento absolutamente ilegal, face o funcionamento da CPI concomitantemente com o funcionamento do plenário do Senado Federal. Peço a vossa excelência que, em razão do caráter de ilegalidade desse ato arbitrário, determine o seu desfazimento", pediu o senador Marcos Rogério (DEM-RO).
Ciro Nogueira também criticou a prisão e solicitou que Pacheco desfizesse o ato. "Foi efetuada uma prisão totalmente arbitrária e ilegal, durante a realização da sessão, o que é mais ilegal ainda. Precisamos de uma determinação da presidência para que isso não aconteça", reclamou.
O presidente do Senado disse que vai aguardar a secretaria-geral da Mesa se posicionar sobre o que ocorreu para decidir se anula ou não a prisão.
"Eu aguardo a secretaria-geral da Mesa relatar o que houve exatamente, o momento em que houve o ato de deliberação, para que possamos tomar uma decisão", afirmou.

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