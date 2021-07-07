Senadores pedem para Pacheco anular prisão de acusado de pedir propina

Senadores da base aliada do governo pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para tornar nula a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, determinada pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), na tarde desta quarta-feira (7).
Eles argumentam que a decisão de deter Dias ocorreu durante sessão do plenário da Casa, o que é proibido pelo regimento interno.
"O presidente da CPI, em ato arbitrário, e ao meu ver, clássico caso de abuso de autoridade, determinou a prisão do depoente sem um fato que justifique e em momento absolutamente ilegal, face o funcionamento da CPI concomitantemente com o funcionamento do plenário do Senado Federal. Peço a vossa excelência que, em razão do caráter de ilegalidade desse ato arbitrário, determine o seu desfazimento", pediu o senador Marcos Rogério (DEM-RO).
Ciro Nogueira também criticou a prisão e solicitou que Pacheco desfizesse o ato. "Foi efetuada uma prisão totalmente arbitrária e ilegal, durante a realização da sessão, o que é mais ilegal ainda. Precisamos de uma determinação da presidência para que isso não aconteça", reclamou.
O presidente do Senado disse que vai aguardar a secretaria-geral da Mesa se posicionar sobre o que ocorreu para decidir se anula ou não a prisão.
"Eu aguardo a secretaria-geral da Mesa relatar o que houve exatamente, o momento em que houve o ato de deliberação, para que possamos tomar uma decisão", afirmou.