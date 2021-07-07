Senadores pedem para Pacheco anular prisão de acusado de pedir propina

Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias presta depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Eles argumentam que a decisão de deter Dias ocorreu durante sessão do plenário da Casa, o que é proibido pelo regimento interno.

"O presidente da CPI, em ato arbitrário, e ao meu ver, clássico caso de abuso de autoridade, determinou a prisão do depoente sem um fato que justifique e em momento absolutamente ilegal, face o funcionamento da CPI concomitantemente com o funcionamento do plenário do Senado Federal. Peço a vossa excelência que, em razão do caráter de ilegalidade desse ato arbitrário, determine o seu desfazimento", pediu o senador Marcos Rogério (DEM-RO).

Ciro Nogueira também criticou a prisão e solicitou que Pacheco desfizesse o ato. "Foi efetuada uma prisão totalmente arbitrária e ilegal, durante a realização da sessão, o que é mais ilegal ainda. Precisamos de uma determinação da presidência para que isso não aconteça", reclamou.

O presidente do Senado disse que vai aguardar a secretaria-geral da Mesa se posicionar sobre o que ocorreu para decidir se anula ou não a prisão.