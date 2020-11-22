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Hospital Sírio-Libanês

Senadora Kátia Abreu é internada em São Paulo com Covid-19

O diagnóstico deu positivo após quatro testes feitos e três pessoas da equipe contraírem a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 18:02

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 18:02

Senadora Kátia Abreu (PP-TO)
Senadora Kátia Abreu (PP-TO) Crédito: Waldemir Barreto / Agência Senado
A senadora Kátia Abreu (PP-TO) foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no sábado (21) após ser diagnosticada com Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa da parlamentar, os exames de imagem detectaram um avanço na inflamação dos pulmões e febre. A senadora informou que passa bem.
Kátia Abreu comunicou que estava com o novo coronavírus na terça-feira (17). O diagnóstico deu positivo após quatro testes feitos e três pessoas da equipe contraírem a doença. De acordo com a assessoria, o quadro é considerado normal para esse estágio da covid-19 e, devido aos cuidados necessários, foi necessária a internação. A senadora informou que está medicada. Ainda não há previsão de alta.

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