Senadora Kátia Abreu é internada em São Paulo com Covid-19

Kátia Abreu comunicou que estava com o novo coronavírus na terça-feira (17). O diagnóstico deu positivo após quatro testes feitos e três pessoas da equipe contraírem a doença. De acordo com a assessoria, o quadro é considerado normal para esse estágio da covid-19 e, devido aos cuidados necessários, foi necessária a internação. A senadora informou que está medicada. Ainda não há previsão de alta.