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Trânsito

Senado pauta para esta terça projeto de Bolsonaro que altera CNH

A proposta aumenta de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas profissionais, com idade inferior a 50 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 14:50

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 14:50

CNH
O projeto da CNH é considerado prioritário pelo presidente da República Crédito: Radar Nacional
A pedido do governo Jair Bolsonaro, o Senado pautou para esta terça-feira (18), a votação do projeto que altera o Código de Trânsito. A proposta, aprovada pela Câmara em junho, aumenta de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas profissionais, com idade inferior a 50 anos.
O relator do projeto no Senado será o líder do PP na Casa, Ciro Nogueira (PI), um dos caciques do Centrão que se aproximou de Bolsonaro.
O projeto da CNH é considerado prioritário pelo presidente da República, que fez um apelo para os senadores aprovarem a proposta no meio da votação de medidas emergenciais contra a covid-19.

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