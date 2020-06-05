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Projeto de lei

Senado aprova projeto que destina até R$ 160 milhões para asilos

O recurso, que poderá ser retirado do Fundo Nacional do Idoso, deverá ser repassado em até trinta dias após a publicação da lei
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 08:06

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 08:06

Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19
O dinheiro deve ser usado para compra de insumos básicos para higiene dos idosos e funcionários, dentre outras ações Crédito: Pixabay
Senadores aprovaram nesta quinta-feira (4), projeto de lei que obriga a União a destinar até R$ 160 milhões para auxílio de instituições de longa permanência para idosos por conta da crise do novo coronavírus. O texto segue para sanção presidencial.
O rateio do montante será definido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, considerando o número de idosos atendidos em cada instituição. O recurso, que poderá ser retirado do Fundo Nacional do Idoso, deverá ser repassado em até trinta dias após a publicação da lei.
O dinheiro deve ser usado, preferencialmente, para ações de prevenção e de controle de infecção dentro das instituições; compra de insumos básicos para higiene dos idosos e funcionários; compra de medicamentos e adequação dos espaços para isolamento para casos suspeitos ou leves de Covid-19.

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