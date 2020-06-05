Senado aprova projeto que destina até R$ 160 milhões para asilos

O dinheiro deve ser usado para compra de insumos básicos para higiene dos idosos e funcionários, dentre outras ações

O rateio do montante será definido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, considerando o número de idosos atendidos em cada instituição. O recurso, que poderá ser retirado do Fundo Nacional do Idoso, deverá ser repassado em até trinta dias após a publicação da lei.