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Projeto de Lei

Senado adia mais uma vez votação de projeto das 'Fake News'

A decisão foi antecipada pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e confirmada por outros líderes da Casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 14:31

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 14:31

Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), conduz sessão via videoconferência
Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), conduz sessão via videoconferência Crédito: Waldemir Barreto/Senado Fotos
O Senado resolveu adiar mais uma vez a votação do projeto para combater as fake news nas redes sociais. O governo entrou em campo para barrar a votação da proposta, temendo que publicações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro se tornem alvos das plataformas na internet. O argumento é que a regulamentação pode resultar em censura.
A decisão foi antecipada pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, e confirmada por outros líderes da Casa.
Havia uma expectativa de que o projeto fosse votado até a quarta-feira, 10. Em reunião nesta segunda, porém, não houve acordo em torno do tema.
Alguns senadores querem esperar um julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) para só depois analisar o projeto de lei apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SP).
O Supremo deve julgar na quarta duas ações que questionam se a Justiça pode bloquear o funcionamento do aplicativo de conversas por WhatsApp.
"Novos elementos podem contribuir uma vez que temos até agora cinco versões do projeto", comentou o líder do Podemos na Casa, Alvaro Dias (PR).
Na semana passada, a votação havia sido adiada após uma versão do parecer do senador Angelo Coronel (PSD-BA) provocar polêmica entre senadores e entidades de proteção aos usuários na internet
O parlamentar prometeu apresentar um novo relatório. O texto definitivo ainda não foi divulgado.

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