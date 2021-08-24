Sem citar Lula, Aras critica condenações feitas de forma irresponsável

À mesa, indicado para recondução ao cargo de procurador-geral da República, com mandato de dois anos, Antônio Augusto Brandão de Aras. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

"Este procurador tem o dever de se manifestar no universo do discurso jurídico, primordialmente nos autos, sem espetáculo, sem escândalo, para não macular, para não pré-julgar, para não causar as lesões que estão desprestigiando as condenações ocorridas nos últimos seis anos, oito anos".

Aras disse que sua gestão realizou 300 investigações e ações penais, com medidas como prisões, buscas e apreensões. Por outro lado, ressalvou que não houve nas operações "vazamento seletivo, investigação seletiva, denúncia seletiva, forjação de provas".

Sem citar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Aras criticou condenações feitas de forma irresponsável cujos réus foram posteriormente inocentados.