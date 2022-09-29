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Acumulou de novo!

Seis apostas do ES 'batem na trave' e faturam R$ 43 mil na Mega-Sena

Prêmio acumulou novamente e deve pagar R$ 300 milhões. No sorteio na noite desta quarta (28), com previsão de pagar R$ 200 milhões, seis apostas no Estado acertaram a quina
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 set 2022 às 08:19

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 08:19

Bilhete da Mega-Sena
O prêmio voltou a acumular e deverá pagar R$ 300 milhões no sábado (1) Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Seis apostadores do Espírito Santo 'bateram na trave' no concurso 2524 da Mega-Sena, sorteado na noite de quarta-feira (28), e faturaram R$ 43 mil cada um, na quina. O prêmio máximo ultrapassava R$ 200 milhões, mas os capixabas, de regiões de Norte a Sul do Estado, acertaram apenas cinco dos seis números apostados e ficaram no "quase". O prêmio voltou a acumular e deverá pagar R$ 300 milhões no sábado (1), segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.
Veja as cidades do ES onde foram feitas as apostas que faturaram R$ 43.914,62 (cada):
  • 1 de Barra de São Francisco
  • 1 de Cachoeiro de Itapemirim
  • 1 de Vila Valério
  • 1 de Vitória
  • 2 de Vila Velha
Segundo a Caixa Econômica Federal, 404 apostas tiveram cinco acertos e levaram R$ 43.914,62 cada uma. Outros 30.194 apostadores fizeram a quadra e vão ganhar um prêmio de R$ 839,40 cada.
O maior prêmio já pago neste ano até então foi em 19 de março, no concurso 2.464, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 189.381.872,36. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 12 concursos.
Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania.
O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar o dinheiro. A Caixa informa que, após esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
*Com informações de Folhapress

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