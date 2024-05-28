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Covardia

Segurança morre após ser agredido com capacete por cliente de boate em SP

Amilcar Silva Santos, 49, foi agredido por um cliente que não quis pagar a conta. O agressor fugiu do local e não prestou socorro à vítima

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 16:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mai 2024 às 16:38
Amilcar Silva Santos, segurança agredido com capacetadas em boate de São vicente (SP), morre após duas semanas na UTI
Amilcar Silva Santos, segurança agredido com capacetadas em boate de São vicente (SP), morre após duas semanas na UTI Crédito: Reprodução/Redes sociais
O segurança agredido com uma cabeçada e por golpes de capacete por um cliente que não quis pagar a conta em uma boate de São Vicente, no litoral de São Paulo, não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira (27). Amilcar Silva Santos, 49, passou duas semanas internado na UTI do Hospital do Vicentino. O segurança apresentou piora no quadro clínico durante o final de semana e não resistiu. A informação da morte foi confirmada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.
O homem sofreu traumatismo craniano devido às pancadas recebidas na cabeça. Ele ficou em coma e chegou a ser intubado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital. A vítima trabalhava há 22 anos como segurança. No dia em que foi agredido, ele estava a trabalho em uma boate e foi retirar do estabelecimento um homem de 26 anos, que não queria pagar a conta pelo consumo no local. Inconformado, o suspeito reagiu com agressões contra o funcionário.
O agressor fugiu do local e não prestou socorro à vítima. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram o momento em que o cliente ataca Amilcar com um capacete. O segurança cai no chão e é socorrido por outras pessoas que estavam no local, enquanto o suspeito aproveita para fugir.
O suspeito não foi localizado até o momento, segundo a SSP. O caso foi inicialmente registrado como lesão corporal, mas agora deve ser investigado como homicídio. "O 2ºDP de São Vicente prossegue com as diligências para localizar e prender o suspeito. Demais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial", completou a pasta.

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