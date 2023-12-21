Segurança de metrô aplica mata-leão em jovem negro em BH

Um segurança apareceu em imagens aplicando um mata-leão em um jovem negro dentro do metrô na noite de segunda-feira (18), em Belo Horizonte. O Metrô apura o caso e afastou os funcionários. A abordagem realizada por um grupo de funcionários foi gravada e começou a circular nas redes sociais.
Os funcionários disseram que os jovens estavam andando de skate na escada rolante. Eles alegam que já tinham advertido o grupo, que teria causado outros problemas na estação. Os jovens alegaram que estavam apenas apoiando o skate na escada. Eles afirmaram que, ao tentarem embarcar, foram impedidos pelos seguranças e houve conflito.
Os funcionários envolvidos foram afastados e um processo de apuração foi instaurado, informou a Metrô BH. "O Metrô BH repudia atos de violência e reforça seu compromisso inabalável de prestar um serviço público com qualidade, respeito e segurança aos usuários, colaboradores e parceiros.'' O caso também é investigado pela polícia. Todos os envolvidos assumiram o compromisso de comparecer à audiência a ser agendada pelo Juizado Especial Criminal, segundo informações da Polícia Civil.