Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Segurança de metrô aplica mata-leão em jovem negro em BH
Em investigação

Segurança de metrô aplica mata-leão em jovem negro em BH

A abordagem realizada por um grupo de funcionários foi gravada e começou a circular nas redes sociais. Os funcionários envolvidos foram afastados e um processo de apuração foi instaurado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 dez 2023 às 14:11

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 14:11

O jovem de 18 anos foi imobilizado por um mata-leão e arrastado por um dos segurança
O jovem de 18 anos foi imobilizado por um mata-leão e arrastado por um dos seguranças Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um segurança apareceu em imagens aplicando um mata-leão em um jovem negro dentro do metrô na noite de segunda-feira (18), em Belo Horizonte. O Metrô apura o caso e afastou os funcionários. A abordagem realizada por um grupo de funcionários foi gravada e começou a circular nas redes sociais.
Os funcionários disseram que os jovens estavam andando de skate na escada rolante. Eles alegam que já tinham advertido o grupo, que teria causado outros problemas na estação. Os jovens alegaram que estavam apenas apoiando o skate na escada. Eles afirmaram que, ao tentarem embarcar, foram impedidos pelos seguranças e houve conflito.
Os funcionários envolvidos foram afastados e um processo de apuração foi instaurado, informou a Metrô BH. "O Metrô BH repudia atos de violência e reforça seu compromisso inabalável de prestar um serviço público com qualidade, respeito e segurança aos usuários, colaboradores e parceiros.'' O caso também é investigado pela polícia. Todos os envolvidos assumiram o compromisso de comparecer à audiência a ser agendada pelo Juizado Especial Criminal, segundo informações da Polícia Civil.

Veja Também

Colorismo: negros explicam como tom da pele define o racismo que sofrem

'Racismo faz a criança negra acreditar que vale menos'

Entenda as diferentes formas de racismo e como combatê-las

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Racismo Belo Horizonte (MG) Segurança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados