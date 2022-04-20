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Mordidas de morcego

Segundo caso de raiva humana é confirmado em MG; adolescente está na UTI

Os casos são provenientes de uma área rural do município de Bertópolis e estão relacionados a mordidas de morcego

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 20:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2022 às 20:45
Um segundo caso de raiva humana foi confirmado em Minas Gerais. Segundo a SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) exames laboratoriais detectaram que a menina de 12 anos internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 13 de abril está com a doença.
O caso foi notificado no dia 5, um dia após a morte de um garoto pela mesma patologia ser registrada no estado. Até então, a última morte por raiva humana em Minas Gerais havia sido registrada em 2012, na cidade de Rio Casca (MG).
Ambos os casos são provenientes de uma área rural do município de Bertópolis (MG) e estão relacionados a mordidas de morcego. O primeiro paciente diagnosticado com a doença também tinha 12 anos, mas era do sexo masculino.
Um terceiro caso ainda está sob investigação. Um menino de 5 anos morreu no dia 17 de abril, também na área rural de Bertópolis.
Segundo a SES-MG, a criança não apresentou sintomas clínicos de raiva e nem sinais de mordida ou arranhadura de morcego. No entanto, pela proximidade geográfica das ocorrências, as autoridades optaram por investigar o óbito. Amostras foram coletadas e enviadas para exame laboratorial e aguarda-se o resultado.
A secretaria informa que, assim que foi notificada do primeiro caso suspeito, adotou medidas de prevenção e controle da doença na região, que está sendo monitorada pelos agentes de saúde.

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