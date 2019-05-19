Secretário defende rever acordo que limita voos para Argentina

Ronei Glanzmann, secretário Nacional de Aviação Civil Crédito: Tânia Rêgo | Agência Brasil

revisão do acordo bilateral entre O secretário Nacional de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, defendeu, neste domingo, aentre Brasil Argentina que limita a quantidade de voos entre os dois países, informou a Agência Brasil.

A declaração foi dada pelo secretário durante o Encontro de Líderes do 1º Fórum Internacional de Investimentos em Turismo, em Foz do Iguaçu (PR).

Segundo a agência, o secretário disse que o acordo, de 1948, está ultrapassado. A quantidade de voos entre os dois países está limitada a 133 frequências semanais mistas e outras sete exclusivamente cargueiras.