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Aviação Civil

Secretário defende rever acordo que limita voos para Argentina

A quantidade de voos entre os dois países está limitada a 133 frequências semanais mistas e outras sete exclusivamente cargueiras

Publicado em 

19 mai 2019 às 15:36

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 15:36

Ronei Glanzmann, secretário Nacional de Aviação Civil Crédito: Tânia Rêgo | Agência Brasil
O secretário Nacional de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, defendeu, neste domingo, a revisão do acordo bilateral entre Brasil e Argentina que limita a quantidade de voos entre os dois países, informou a Agência Brasil.
A declaração foi dada pelo secretário durante o Encontro de Líderes do 1º Fórum Internacional de Investimentos em Turismo, em Foz do Iguaçu (PR).
Segundo a agência, o secretário disse que o acordo, de 1948, está ultrapassado. A quantidade de voos entre os dois países está limitada a 133 frequências semanais mistas e outras sete exclusivamente cargueiras.
Para Glanzmann, esse limite está saturado e há a necessidade de ser revisto, para a realização de operações não regulares, com base na reciprocidade entre os dois países. A intenção é estimular o turismo.

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