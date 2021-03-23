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Coronavírus

Secom confirma pronunciamento de Bolsonaro às 20h30 em cadeia de rádio e TV

O tema da mensagem será a vacinação contra a Covid-19 no País; desde o início do mês, o chefe do Executivo planeja fazer um pronunciamento à nação

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2021 às 17:22
Jair Bolsonaro
O presidente da República, Jair Bolsonaro, fará na noite desta terça-feira (23), um pronunciamento em rede nacional.  Crédito: Isac Nóbrega/PR
A Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará na noite desta terça-feira (23), um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. O comunicado será exibido às 20h30 e terá duração de quatro minutos. O tema da mensagem será a vacinação contra a Covid-19 no País.
Desde o início do mês, o chefe do Executivo planeja fazer um pronunciamento à nação para tratar da pandemia do novo coronavírus e da campanha de vacinação, mas chegou a desmarcar a gravação da mensagem ao menos duas vezes.
Este será o primeiro pronunciamento de Bolsonaro em rede nacional em 2021. No ano passado, foram sete comunicados do tipo e apenas um deles não tratou diretamente da pandemia.
A intensificação da crise sanitária também motivou o presidente a realizar na quarta-feira reunião com chefes dos três Poderes, governadores e ministros para debater o combate ao vírus.
Nas últimas semanas, o País registrou recordes no número de mortes e casos da doença. E, em meio à falta de leitos, de medicamentos para intubação e de um lento processo de vacinação, o presidente trocou o comando do Ministério da Saúde. O cardiologista Marcelo Queiroga foi empossado e nomeado nesta terça-feira.

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