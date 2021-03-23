Secom confirma pronunciamento de Bolsonaro às 20h30 em cadeia de rádio e TV

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fará na noite desta terça-feira (23), um pronunciamento em rede nacional. Crédito: Isac Nóbrega/PR

Desde o início do mês, o chefe do Executivo planeja fazer um pronunciamento à nação para tratar da pandemia do novo coronavírus e da campanha de vacinação, mas chegou a desmarcar a gravação da mensagem ao menos duas vezes.

Este será o primeiro pronunciamento de Bolsonaro em rede nacional em 2021. No ano passado, foram sete comunicados do tipo e apenas um deles não tratou diretamente da pandemia.

A intensificação da crise sanitária também motivou o presidente a realizar na quarta-feira reunião com chefes dos três Poderes, governadores e ministros para debater o combate ao vírus.