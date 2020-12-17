'Se Deus quiser', Rio começa a vacinar em janeiro, diz Eduardo Paes

Eduardo Paes (DEM) afirmou que deve anunciar na semana que vem um plano mais detalhado de combate à Covid-19 Crédito: Folhapress

O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse que, "se Deus quiser", a cidade começa ainda em janeiro a vacinar sua população. Sem dar detalhes sobre qual seria a vacina - ele tem evitado comentar sobre a CoronaVac -, Paes afirmou que deve anunciar na semana que vem um plano mais detalhado de combate à covid-19 na capital que tem a maior taxa de letalidade pela doença.

Apesar de citar janeiro, Paes disse em uma "live" no Instagram que tem expectativa para a definição do plano nacional de imunização. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apontou ontem o mês de fevereiro como um possível início para a vacinação no País.