'Se acontecer algo, a responsabilidade é de Lula', rebate Sérgio Moro

A declaração foi dada durante entrevista à CNN. O senador disse também que espera "no mínimo, uma retratação" e que, até o momento, não foi procurado por membros do PT ou parlamentares da base do governo para um pedido de desculpas. "Vejo o presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado. Essas declarações me causaram muita revolta", disse Moro.

Sergio Moro disse que espera uma retratação do governo Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Na manhã desta quinta (23), durante visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Lula disse "ser visível" que o plano do PCC para assassinar Sergio Moro é uma "armação". O presidente disse, em meio a apoiadores, que irá "pesquisar e saber o 'porquê' da sentença. Até porque fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer pra ele (Moro)".

Nove pessoas foram presas na manhã de quarta-feira (22), na Operação Sequaz, que descobriu um plano do PCC para assassinar o ex-juiz federal Sergio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, além de outras autoridades. A motivação do plano seria a transferência de lideranças da facção para presídios federais.

O caso tomou grandes proporções e mergulhou em uma disputa de narrativas as esferas da polarização política do país. Aliados do governo e ministros vieram a público defender o presidente Lula, que disse, às vésperas da Operação Sequaz, que quando estava preso em Curitiba queria se vingar do senador Sérgio Moro.