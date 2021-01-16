Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Saúde pode iniciar vacinação com Coronavac, criticada por Bolsonaro
"Não compraremos vacina chinesa"

Saúde pode iniciar vacinação com Coronavac, criticada por Bolsonaro

O presidente chegou a se manifestar nas redes sociais em torno do assunto respondendo comentários sobre o tema e, em um deles, escreveu: "Tenha certeza, não compraremos vacina chinesa"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2021 às 14:57

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 14:57

Vacina coronavac para o combate à Covid-19
Vacina CoronaVac para o combate à Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
Com veto da Índia à entrega de um lote de imunizantes da Oxford/Astrazeneca ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) corre o risco de ver a vacinação começar com a Coronavac, vacina que ele, por diversas vezes, disse que não seria comprada pelo governo federal.
Em 21 de outubro, o presidente chegou a desautorizar um acordo firmado no dia anterior pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que previa a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, que é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.
Ao responder ao comentário de um internauta que pedia que a vacina não fosse comprada porque ele estava com 17 anos e dizia querer ter "um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa", Bolsonaro negou a compra.
"NÃO SERÁ COMPRADA", escreveu em letras maiúsculas.
Presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
Em resposta a outro internauta, que acusava Pazuello de traição, Bolsonaro respondeu: "Qualquer coisa publicada, sem comprovação, vira TRAIÇÃO".
O presidente também afirmou a outra seguidora: "Tudo será esclarecido hoje. Tenha certeza, não compraremos vacina chinesa. Bom dia".
No mesmo dia, diante da pressão nas redes sociais, Bolsonaro também disparou mensagem para seus ministros e aliados no Congresso.

Veja Também

Governo vai usar avião que iria para a Índia para levar oxigênio para Manaus

Butantan e Fiocruz já apresentaram à Anvisa 100% dos documentos das vacinas

Amazonas sabia desde novembro que oxigênio de hospitais era insuficiente

"Alerto que não compraremos uma só dose de vacina da China, bem como o meu governo não mantém qualquer diálogo com João Dória na questão do Covid-19. PR Jair Bolsonaro", dizia a mensagem, divulgada pela deputada Bia Kicis (PSL-DF) em uma rede social.
Horas depois do início da polêmica, Bolsonaro voltou às redes sociais para fazer um comunicado sobre o que chamou de "vacina chinesa de João Doria".
"Não se justifica um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem", escreveu Bolsonaro.
Na ocasião, o presidente afirmou ainda que, para seu governo, "qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser COMPROVADA CIENTIFICAMENTE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE e CERTIFICADA PELA ANVISA" e que "o povo brasileiro NÃO SERÁ COBAIA DE NINGUÉM".
"Diante do exposto, minha decisão é a de não adquirir a referida vacina", encerrou Bolsonaro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

MS cobra Butantan entrega imediata de 6 milhões de doses da Coronavac

"Acreditamos que todos os estados receberão a Coronavac", diz secretário

Entenda os diferentes números de eficácia da vacina Coronavac

Doria diz querer vacinação imediatamente após aprovação da Coronavac

Secretário do ES elogia a Coronavac: "Nosso objetivo é salvar vidas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Ministério da Saúde Saúde Vacina João Doria Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados