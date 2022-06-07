Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Saúde monitora sete casos suspeitos de varíola dos macacos
Alerta na saúde

Saúde monitora sete casos suspeitos de varíola dos macacos

Cinco casos suspeitos são de estados diferentes; apenas Rondônia tem dois casos

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 07:53

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 jun 2022 às 07:53
Varíola dos macacos
Novo caso suspeito foi notificado em São Paulo. Crédito: Shutterstock
Ministério da Saúde atualizou para sete o número de casos suspeitos de varíola dos macacos. O caso em investigação mais recente foi notificado nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Saúde do estado de São Paulo.
Até o momento, o Brasil não possui, nenhum caso confirmado da doença. Os estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo têm um caso suspeito cada um, e outros dois casos são monitorados em Rondônia.
Segundo a pasta, os pacientes estão "isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial".

Veja Também

Brasil registra mais casos suspeitos de varíola dos macacos

Varíola dos macacos: tem vacina? Conheça os sintomas e como se prevenir

Varíola dos macacos: "Se necessário, Brasil terá vacinas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Ministério da Saúde Agências Núcleo Varíola dos Macacos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados