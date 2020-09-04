Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Saúde institui incentivo de custeio para ações de monitoramento de casos de Covid-19
Coronavírus

Saúde institui incentivo de custeio para ações de monitoramento de casos de Covid-19

Ministério da Saúde publicou Portaria que institui incentivo financeiro federal de custeio

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 11:07
ministério da saúde
Ministério da Saúde institui incentivo de custeio para as ações de rastreamento e monitoramento da Covid-19 Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (4) Portaria que institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, para execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19.
Segundo o texto da Portaria, as ações de rastreamento e monitoramento serão orientadas pelos seguintes objetivos: integração das ações da Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde, na perspectiva local, para identificar em tempo oportuno os casos de Covid-19 e seus contatos, com vistas a fortalecer a resposta ao enfrentamento da Covid-19; promoção da realização de ações locais para identificação precoce e assistência adequada aos contatos de casos de Covid-19, detectando oportunamente os indivíduos infectados para intervenção adequada com vistas à interrupção da cadeia de transmissão, a redução do contágio e a diminuição de casos novos de Covid-19; ampliação da notificação e investigação dos casos de Covid-19 e do rastreamento e monitoramento de seus contatos; promoção da avaliação regular da situação epidemiológica local relacionada à Covid-19 e disponibilização das informações em tempo oportuno para conhecimento dos gestores, profissionais de saúde e população em geral; e incremento da utilização de dados epidemiológicos locais para a tomada de decisão e aprimoramento do planejamento assistencial e sanitário da Rede de Atenção à Saúde (RAS), a fim de proporcionar a qualificação dos processos de trabalho, com vistas à efetividade e qualidade das ações para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19.
Quando a gestão municipal ou distrital adotar outro sistema de informação para registro, deverá haverá interoperabilidade com o e-SUS Notifica para que haja integração das informações entre duas bases de dados.
A Portaria traz um anexo com os valores que serão transferidos para cada município na competência financeira de outubro. Os recursos serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais e distritais de saúde de forma automática e em parcela única.

Veja Também

Saúde atualiza procedimentos para interrupção de gravidez no SUS

Saúde recebe representantes da China e Rússia para discutir vacinas

Saúde anuncia sistema que interligará dados sobre educação em saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados