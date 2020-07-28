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Ministério da Saúde

Saúde autoriza repasse de R$ 120,231 mi aos Fundos de Saúde dos Estados

A Portaria autorizando a operação está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta terça-feira (28)

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 18:14
Ministério da Saúde registra primeiro caso de coronavírus no ES
Ministério da Saúde registra primeiro caso de coronavírus no ES Crédito: Divulgação
O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 120,231 milhões aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen). A Portaria autorizando a operação está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta terça-feira (28).
O valor será transferido em parcela única do Fundo Nacional de Saúde aos Estados e Distrito Federal. A portaria traz em anexo os valores a serem destinados a cada laboratório central e, segundo o texto, os valores a serem enviados a cada Estado foram definidos a partir de pesquisa realizada com os Lacen, onde foram informadas as necessidades de atualização do parque tecnológico. Clique aqui para ver a íntegra da portaria e os valores destinados a cada Estado.

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