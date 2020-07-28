Saúde autoriza repasse de R$ 120,231 mi aos Fundos de Saúde dos Estados

O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 120,231 milhões aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen). A Portaria autorizando a operação está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta terça-feira (28).