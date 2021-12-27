Saúde atualiza ConecteSUS e app volta a exibir comprovante de vacinação

Passaporte da vacina: aplicativo Conecte SUS permite o o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação

O Ministério da Saúde liberou, neste domingo (26), uma atualização do aplicativo ConecteSUS nas lojas Android e iOS e o sistema voltou a exibir o comprovante de vacinação contra Covid-19 do usuário.

Segundo a pasta, a ferramenta não apresenta instabilidade, ao contrário do que acontecia nos últimos dias.

"O Ministério da Saúde informa que a atualização do aplicativo ConecteSUS está disponível nas lojas de aplicativos Android e iOS. O sistema não apresenta indisponibilidade", informou em nota.

O ConecteSUS reúne informações do histórico clínico dos pacientes, como vacinas recebidas, medicamentos dispensados e exames feitos. É por este canal, acessado por aplicativo ou pelo site do governo, que são emitidos os comprovantes de vacinação contra a Covid.

O sistema ficou fora do ar por 13 dias após ataque cibernético e voltou a funcionar na última quinta-feira (23). A invasão hacker atingiu outros sistemas do ministério, entre eles o site oficial.

A Polícia Federal investiga o caso, mas uma análise preliminar constatou que não houve sequestro de dados do governo federal.

A hipótese principal das autoridades é que a ação criminosa foi motivada por ativismo político na internet, o chamado hacktivismo. Elas avaliam se houve perda de informações.

Com o ConecteSUS fora do ar, muitos brasileiros não conseguiriam baixar o comprovante de vacinação do aplicativo. Nem todos os estados e município oferecem alternativas à plataforma federal.

O problema ocorreu em meio à intensificação do controle das fronteiras após a descoberta da variante ômicron do coronavírus.

O governo federal publicou na segunda-feira (20) portaria que obriga a apresentação de comprovante de vacinação contra Covid para entrada de viajantes no país.

A medida atende à decisão do STF (Superior Tribunal Federal) de que fosse exigido o passaporte de imunização para todo viajante que vier do exterior para o Brasil.

De acordo com a portaria, quem chega ao país por via aérea deve apresentar à companhia responsável pelo voo, antes do embarque, o comprovante de vacinação impresso ou em meio eletrônico.