Saúde atualiza ConecteSUS e app volta a exibir comprovante de vacinação

O Ministério da Saúde liberou, neste domingo (26), uma atualização do aplicativo ConecteSUS nas lojas Android e iOS e o sistema voltou a exibir o comprovante de vacinação contra Covid-19 do usuário.
Segundo a pasta, a ferramenta não apresenta instabilidade, ao contrário do que acontecia nos últimos dias.
"O Ministério da Saúde informa que a atualização do aplicativo ConecteSUS está disponível nas lojas de aplicativos Android e iOS. O sistema não apresenta indisponibilidade", informou em nota.
O ConecteSUS reúne informações do histórico clínico dos pacientes, como vacinas recebidas, medicamentos dispensados e exames feitos. É por este canal, acessado por aplicativo ou pelo site do governo, que são emitidos os comprovantes de vacinação contra a Covid.
O sistema ficou fora do ar por 13 dias após ataque cibernético e voltou a funcionar na última quinta-feira (23). A invasão hacker atingiu outros sistemas do ministério, entre eles o site oficial.
A Polícia Federal investiga o caso, mas uma análise preliminar constatou que não houve sequestro de dados do governo federal.
A hipótese principal das autoridades é que a ação criminosa foi motivada por ativismo político na internet, o chamado hacktivismo. Elas avaliam se houve perda de informações.
Com o ConecteSUS fora do ar, muitos brasileiros não conseguiriam baixar o comprovante de vacinação do aplicativo. Nem todos os estados e município oferecem alternativas à plataforma federal.
O problema ocorreu em meio à intensificação do controle das fronteiras após a descoberta da variante ômicron do coronavírus.
O governo federal publicou na segunda-feira (20) portaria que obriga a apresentação de comprovante de vacinação contra Covid para entrada de viajantes no país.
A medida atende à decisão do STF (Superior Tribunal Federal) de que fosse exigido o passaporte de imunização para todo viajante que vier do exterior para o Brasil.
De acordo com a portaria, quem chega ao país por via aérea deve apresentar à companhia responsável pelo voo, antes do embarque, o comprovante de vacinação impresso ou em meio eletrônico.
Enquanto o sistema não retorna, o ministério disponibilizou um site com orientações para emissão temporária do comprovante de vacinação.