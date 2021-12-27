Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Saúde atualiza ConecteSUS e app volta a exibir comprovante de vacinação
Após ataque hacker

Saúde atualiza ConecteSUS e app volta a exibir comprovante de vacinação

O sistema ficou fora do ar por 13 dias após ataque cibernético e voltou a funcionar na última quinta-feira (23). A invasão hacker atingiu outros sistemas do ministério, entre eles o site oficial

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 08:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2021 às 08:18
Passaporte da vacina: aplicativo Conecte SUS permite o o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão
Passaporte da vacina: aplicativo Conecte SUS permite o o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação
O Ministério da Saúde liberou, neste domingo (26), uma atualização do aplicativo ConecteSUS nas lojas Android e iOS e o sistema voltou a exibir o comprovante de vacinação contra Covid-19 do usuário.
Segundo a pasta, a ferramenta não apresenta instabilidade, ao contrário do que acontecia nos últimos dias.
"O Ministério da Saúde informa que a atualização do aplicativo ConecteSUS está disponível nas lojas de aplicativos Android e iOS. O sistema não apresenta indisponibilidade", informou em nota.
O ConecteSUS reúne informações do histórico clínico dos pacientes, como vacinas recebidas, medicamentos dispensados e exames feitos. É por este canal, acessado por aplicativo ou pelo site do governo, que são emitidos os comprovantes de vacinação contra a Covid.
O sistema ficou fora do ar por 13 dias após ataque cibernético e voltou a funcionar na última quinta-feira (23). A invasão hacker atingiu outros sistemas do ministério, entre eles o site oficial.
A Polícia Federal investiga o caso, mas uma análise preliminar constatou que não houve sequestro de dados do governo federal.
A hipótese principal das autoridades é que a ação criminosa foi motivada por ativismo político na internet, o chamado hacktivismo. Elas avaliam se houve perda de informações.
Com o ConecteSUS fora do ar, muitos brasileiros não conseguiriam baixar o comprovante de vacinação do aplicativo. Nem todos os estados e município oferecem alternativas à plataforma federal.
O problema ocorreu em meio à intensificação do controle das fronteiras após a descoberta da variante ômicron do coronavírus.
O governo federal publicou na segunda-feira (20) portaria que obriga a apresentação de comprovante de vacinação contra Covid para entrada de viajantes no país.
A medida atende à decisão do STF (Superior Tribunal Federal) de que fosse exigido o passaporte de imunização para todo viajante que vier do exterior para o Brasil.
De acordo com a portaria, quem chega ao país por via aérea deve apresentar à companhia responsável pelo voo, antes do embarque, o comprovante de vacinação impresso ou em meio eletrônico.
Enquanto o sistema não retorna, o ministério disponibilizou um site com orientações para emissão temporária do comprovante de vacinação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados