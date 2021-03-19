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Imunização

Saúde assina contratos de 138 milhões de doses de vacinas da Pfizer e Janssen

A conclusão das negociações já havia sido anunciada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na última segunda (15), em meio a pressão pela substituição no comando da pasta

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:53
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde na segunda previa 23,5 milhões de doses até o fim de julho, e o restante até 30 de setembro Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Ministério da Saúde assinou contratos com as farmacêuticas Pfizer e Janssen para fornecer 138 milhões de doses de vacina contra a Covid-19.
Deste total, 100 milhões de doses devem ser fornecidas pela Pfizer e 38 milhões pela Janssen. A vacina da Janssen necessita de apenas uma dose, enquanto a a da Pfizer precisa de duas.
A conclusão das negociações já havia sido anunciada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na última segunda (15), em meio a pressão pela substituição no comando da pasta.
Segundo representantes das empresas, no entanto, faltava ainda a assinatura dos contratos, o que ocorreu nesta sexta (19).
Em comunicado, a Pfizer diz que o fornecimento deve ocorrer até o final do terceiro trimestre de 2021. Cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde na segunda previa 23,5 milhões de doses até o fim de julho, e o restante até 30 de setembro.
No caso da Janssen, seriam 16,9 milhões de doses até fim de julho, e o restante até novembro. A Saúde ainda não confirmou se houve mudança nessa previsão.
O anúncio dos acordos ocorre em meio à troca de comando no Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o nome do médico cardiologista Marcelo Queiroga para ocupar a pasta. O novo ministro, no entanto, ainda não teve a nomeação publicada no Diário Oficial da União.

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