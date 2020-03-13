Saúde afirma que contratará leitos de UTI prometidos da iniciativa privada

Henrique Mandetta esclareceu que irá contratar da iniciativa privada mil leitos de UTI Crédito: Divulgação

O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, esclareceu que irá contratar da iniciativa privada mil leitos de UTI prometidos para uma eventual crise do coronavírus. "Eu não vou, fisicamente, instalar novos leitos", afirmou Mandetta.

No fim de janeiro, quando foi anunciada a contratação, o Ministério da Saúde havia afirmado que a habilitação desses novos leitos aconteceria de acordo com o aumento do número de caso e que a distribuição seria feita de acordo com as regiões mais atingidas pelo surto.