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Recuperação

Sarney recebe alta após queda e diagnóstico de isquemia cerebral

'Foi um susto muito grande, mas ele está muito bem', diz a filha, Roseana; ex-presidente, de 93 anos, já está em sua residência, em São Luís (MA)

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 15:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2023 às 15:42
SÃO PAULO E RECIFE - O ex-presidente José Sarney, 93 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (17), um dia após sofrer uma queda em casa, e já está em sua residência em São Luís, no Maranhão.
Ele apresentou "uma pequena área com isquemia cerebral" e mantém boas condições clínicas, segundo boletim médico do UDI Hospital.
Em discurso, à tribuna, ex-presidente da República Federativa do Brasil, José Sarney.
Ex-presidente da República, José Sarney. Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Em um vídeo nas redes sociais, a filha do político, a deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), afirmou que a família havia levado "um susto muito grande" com a queda do pai. Após o acidente em casa, Sarney foi levado ao hospital.
"Graças a Deus os exames já concluíram e ele está muito bem. Se Deus quiser, ele vai ficar bem logo, logo", disse na ocasião.
O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, disse, antes da alta, ter falado com Roseana. "Ela me disse que nosso presidente José Sarney encontra-se acordado e bem disposto, apesar do susto da queda. Ainda fará mais exames e ficará em observação."
Nas eleições de 2022, Sarney anunciou voto em Lula (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa à Presidência, citando ser uma forma de defender a democracia.
"É voto pela democracia, pela volta ao regime de alternância de Poder, pela busca do Estado de Bem-Estar Social. A diferença é clara", disse Sarney em uma carta divulgada em seu site.
Ele criticou o governo Bolsonaro pelo que chamou de ataque sistemático do Executivo contra o Judiciário.

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