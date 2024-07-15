Sargento da PM morre afogado após barco virar durante operação em MG Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um sargento da Polícia Militar foi encontrado morto após um barco virar durante uma operação contra a pesca predatória em Lavras (MG).

Vinícius de Assis Botelho, 3º sargento da PM, estava desaparecido desde a última quinta (11). Ele e mais três policiais faziam fiscalização ambiental na represa do Funil, no sul de Minas.

A equipe da PM tripulava uma embarcação quando o barco virou. Vinícius não mais foi visto, enquanto os outros agentes conseguiram se salvar e, segundo a corporação, ''passam bem''.

O corpo do sargento foi encontrado no domingo (14) às 9h30. Ele estava em uma área de remanso da margem esquerda do rio Grande, a 2 km de distância do local do naufrágio.