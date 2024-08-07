Sargento da PM liga para esposa e diz que matou amante dela em BH

Sargento (à esquerda) matou o mecânico (à direita) a tiros Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais é suspeito de ter matado o suposto amante da esposa na última segunda-feira (6), em Belo Horizonte. Ele teria confessado o crime à mulher em ligação por vídeo, de acordo com os registros do boletim de ocorrência. Na sequência, o sargento Claydson Bahiense Viana, 40, teria cometido suicídio em um local próximo ao do assassinato.

Policiais afirmaram que o mecânico Ângelo Galvão, 40, chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas foi declarado morto pela equipe médica de plantão. Também registraram que os projéteis encontrados nos dois locais são semelhantes e que a arma usada nos dois casos provavelmente foi a mesma.