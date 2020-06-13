São Paulo tem mais casos de Covid-19 do que toda a Inglaterra

Com os números, São Paulo fica à frente de países como a Inglaterra, que registra 156.018 casos de covid-19. Dos 645 municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada em 572 cidades, sendo 303 com um ou mais óbitos.

As lojas cumpriram as medidas preventivas, como o uso de máscaras. Por outro lado, houve filas e aglomerações na entrada. A retomada vem gerando críticas. O infectologista Eliseu Waldman considera a abertura um erro. "Vai acontecer na capital o que está acontecendo no interior. As cidades que já tinham a classificação amarela, que permitia até a abertura de restaurantes, têm de retroceder e vão fechar em função ao aumento do contato entre as pessoas e a disseminação do vírus", opina o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.