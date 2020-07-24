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Pandemia

São Paulo tem 463.218 casos do novo coronavírus e 21.206 óbitos

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, disse que as estratégias adotadas até o momento estão dando certo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 14:08

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 14:08

© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, anunciou nesta sexta-feira (24) os dados atualizados do novo coronavírus no Estado. O balanço desta sexta-feira indica 463 218 casos da covid-19 e 21.206 óbitos.
A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66,1% no Estado de São Paulo e de 63,6% na Grande São Paulo.
O secretário informou ainda que 62 mil altas hospitalares já foram realizadas.
"Temos bons índices, bons indicadores, os municípios mostrando melhora na diminuição de casos, internações e diminuição do impacto da mortalidade. Isso tem a ver principalmente com a população, que soube fazer o seu papel", disse Gorinchteyn.
O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, disse que as estratégias adotadas até o momento estão dando certo. "O Estado como um todo avança. Eu queria chamar atenção para a Capital que está há 25 dias na área amarela, a Grande São Paulo há duas semanas, e nós não observamos aquela temida segunda onda, mostrando que esse processo de retomada progressiva e cuidadosa está sendo eficiente."
A cidade de Campinas avança agora para uma nova fase, da vermelha para a laranja, onde poderá ocorrer novas flexibilizações das atividades da economia.

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