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Novos dados

São Paulo registra 964.921 casos confirmados de Covid-19 e 34 877 óbitos

Entre ontem (24) e hoje, foram contabilizados 6.681 novos casos, aumento de 0,7% em 24 horas, e 200 novos óbitos, aumento de 0,6%

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 15:21
Jean Gorinchteyn, novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo
Jean Gorinchteyn, novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo registra 964.921 casos confirmados da Covid-19 e 34.877 óbitos pela doença, informou a secretarial estadual de Saúde nesta sexta, 25. Entre ontem (24) e hoje, foram contabilizados 6.681 novos casos, aumento de 0,7% em 24 horas, e 200 novos óbitos, aumento de 0,6%.
"Temos nessa semana, um cenário de estabilidade do Plano São Paulo e também do controle da pandemia no nosso Estado. Nessa semana tivemos ainda índices que mostraram quedas expressivas tanto no número de óbitos, quanto de internações", afirmou o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.
Os dados estaduais mostram que houve uma redução semanal de 14% no número de novos óbitos, de 12% das novas internações e de 2% nos novos casos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 46,3% no Estado e de 45,3% na região metropolitana da Capital.

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