São Paulo passa de 600 mortes pelo novo coronavírus

Foram 20 óbitos registrados em 24 horas pela pasta. Há 8.895 casos de infectados. Crédito: Pete Linforth/Pixabay

O estado de São Paulo tem 608 mortes confirmadas pelo novo coronavírus, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde, sob gestão João Doria (PSDB). Foram 20 óbitos registrados em 24 horas pela pasta. Há 8.895 casos de infectados.

Ainda segundo a secretaria, entre os mortos são 351 homens e 257 mulheres --82,2% com 60 anos ou mais.

No estado, 65 municípios já registraram ao menos uma morte. Na capital paulista, são 456 mortes e 6.831 casos de infectados.

A Prefeitura de São Paulo, sob gestão Bruno Covas (PSDB), diz que até as 15h desta segunda, o hospital de campanha do Pacaembu contava com 61 pessoas internadas, sendo três em estado mais grave. Ainda nesta segunda, a unidade deverá receber outros 11 pacientes.

No hospital de campanha do Anhembi, dos 326 leitos prontos, 51 estão ocupados. Outros sete pacientes devem chegar ao local nas próximas horas.