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20 óbitos em 24h

São Paulo passa de 600 mortes pelo novo coronavírus

No Brasil, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, são 23.430 o número de casos confirmados, com 1.261 mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 18:29

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 18:29

Coronavírus - Covid19
Foram 20 óbitos registrados em 24 horas pela pasta. Há 8.895 casos de infectados. Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O estado de São Paulo tem 608 mortes confirmadas pelo novo coronavírus, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde, sob gestão João Doria (PSDB). Foram 20 óbitos registrados em 24 horas pela pasta. Há 8.895 casos de infectados.
Ainda segundo a secretaria, entre os mortos são 351 homens e 257 mulheres --82,2% com 60 anos ou mais.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No estado, 65 municípios já registraram ao menos uma morte. Na capital paulista, são 456 mortes e 6.831 casos de infectados.

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A Prefeitura de São Paulo, sob gestão Bruno Covas (PSDB), diz que até as 15h desta segunda, o hospital de campanha do Pacaembu contava com 61 pessoas internadas, sendo três em estado mais grave. Ainda nesta segunda, a unidade deverá receber outros 11 pacientes.
No hospital de campanha do Anhembi, dos 326 leitos prontos, 51 estão ocupados. Outros sete pacientes devem chegar ao local nas próximas horas.
No Brasil, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, são 23.430 o número de casos confirmados, com 1.261 mortes.

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