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Alerta

São Paulo confirma primeiro caso de febre amarela em humano em 2025

O Instituto Adolfo Lutz já confirmou nove casos da doença em macacos, sendo sete na região de Ribeirão Preto, um em Pinhalzinho e o outro em Socorro, todas em São Paulo
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 jan 2025 às 08:42

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 08:42

Ffebr amarela afeta a
O estado registrou dois casos da doença em humanos em 2024 - sendo um paulistano e outro vindo de Minas Gerais Crédito: Divulgação
A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou o registro do primeiro caso de febre-amarela em humano este ano. Trata-se de um homem de 27 anos, que vive em situação de rua na capital paulista.  Ele esteve em Socorro, na região de Campinas, onde também houve notificação recente de um caso de febre-amarela em macaco.
O estado registrou dois casos da doença em humanos em 2024 - sendo um autóctone (com origem dentro do estado) e outro de um homem contaminado em Minas Gerais, que morreu. O Instituto Adolfo Lutz já confirmou nove casos da doença em macacos, sendo sete na região de Ribeirão Preto, um em Pinhalzinho e o outro em Socorro.
As ações de vigilância em saúde e vacinação foram intensificadas nessas regiões, além da recomendação de cuidados para quem irá viajar para áreas de mata. A vacina contra a doença está disponível em postos de saúde e deve ser aplicada ao menos 10 dias antes do deslocamento para regiões com casos.

Febre amarela

A febre amarela é transmitida pela picada de mosquitos silvestres. Um indicador de sua presença se dá com a morte de macacos, que também sofrem com altos índices de mortalidade quando contaminados. O avistamento de macacos mortos deve ser informado às equipes de saúde do município. Os sintomas iniciais da febre amarela são febre súbita, calafrios, dores intensas no corpo e cabeça, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza recorrentes.

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