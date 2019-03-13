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Brasília

Sancionada lei que proíbe casamento de menores de 16 anos

O projeto, de autoria da ex-deputada federal Laura Carneiro (MDB-RJ), foi aprovada pelo Senado em fevereiro e atende às orientações da Organização das Nações Unidas

Publicado em 13 de Março de 2019 às 17:59

Publicado em 

13 mar 2019 às 17:59
Laura Carneiro, ex-deputada federal e autora do projeto de lei que proíbe casamento para menores de 16 anos Crédito: Reprodução/Web
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta quarta-feira (19), a lei que proíbe o casamento de menores de 16 anos. O texto mantém a exceção, preservada no Código Civil, na qual pais ou responsáveis de jovens com 16 e 17 anos podem autorizar a união. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União.
A lei, de autoria da ex-deputada federal Laura Carneiro (MDB-RJ), foi aprovada pelo Senado em fevereiro deste ano, e atende às orientações da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), na última década foram evitados 25 milhões de casamentos de menores de idade.
De acordo com a agência da ONU, a proporção de mulheres que se casam enquanto crianças diminuiu 15% na última década, descendo de uma em quatro meninas para, aproximadamente, uma em cada cinco.
> Vitória terá primeira feira de casamentos homoafetivos em junho

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