Salões de beleza terão de cumprir normas rígidas

Salão de beleza Milene Ushôa, em Itapoã. Na chegada, os clientes têm álcool em gel Crédito: Carlos Alberto Silva

O clima de confraternização dos salões de beleza é coisa do passado, ao menos por enquanto. Fechados há três meses na cidade de São Paulo por causa da pandemia do novo coronavírus , esses estabelecimentos terão de cumprir, na retomada, rígido protocolo de regras de higiene que os aproximam da rotina de clínicas de atendimento.

Funcionários tirando a temperatura logo na entrada, após o cliente ter desinfetado o calçado, dão uma pista do que é possível encontrar dentro do salões de beleza agora. Há redes que separam as estações de trabalho, agora a 2 metros de distância umas das outras, por divisórias de acrílico. Novos produtos de higienização que incluem as escovas de cabelo, além das máscaras cirúrgicas, luvas e outros equipamentos de proteção individual (EPIs), como a máscara faceshield, fazem parte da cesta básica de cuidados.

A rotina também será diferente. O procedimento corriqueiro no passado de uma cliente ser atendida ao mesmo tempo pelo cabeleireiro e pela manicure está vetado. Nos tempos de pandemia, o atendimento é exclusivo, com hora marcada, o que antes era um luxo só para os vips.

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