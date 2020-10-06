Salles vai a clube de tiro e agenda oficial informa 'atividade remota'

A reportagem apurou que Salles chegou ao clube de tiro por volta das 15 horas e lá permaneceu até as 17 horas, acompanhado de algumas pessoas. Questionado sobre o fato de ter ido praticar tiros em horário em que sua agenda oficial informa estar em trabalho, o ministro afirmou que estava em horário de almoço. "Eu fui, em minha hora de almoço, e retornei ao MMA em seguida", disse ao Estadão. "Estava (lá) mesmo e, em seguida, voltei ao MMA e fiquei lá trabalhando até as 20h30". A agenda do ministro não inclui nenhum compromisso após as 17 horas. Indagado se costuma frequentar clubes de tiro, Salles afirmou apenas que "às vezes" vai a esses locais e, com mais frequência, em Brasília.