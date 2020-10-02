Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Senado cobra esclarecimentos de Salles sobre multas aplicadas pelo Ibama
Queimadas

Senado cobra esclarecimentos de Salles sobre multas aplicadas pelo Ibama

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, terá 30 dias para enviar informações e prestar esclarecimentos sobre sanções aplicadas desde 2015
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 16:44

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:44

Comissão do Senado que acompanha ações contra as queimadas no Pantanal aprovou nesta sexta-feira (2),  requerimento para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresente informações sobre multas ambientais aplicadas pelo Ibama. Pela Constituição, o ministro tem 30 dias para prestar esclarecimentos. Caso se recuse ou não cumpra o prazo, pode responder por crime de responsabilidade.
O colegiado pede dados sobre o montante de multas aplicadas desde 2015 pelo Ibama em cada bioma brasileiro, com destaque para Amazônia e Pantanal. O requerimento, apresentado pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), trata de penalidades decorrentes de ações de fiscalização para combate ao desmatamento e às queimadas ilegais.
Os senadores também cobram explicações sobre a transparência das informações. Em sua justificativa, Tebet afirma que os "dados não estão prontamente disponíveis" nos sites do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente, o que dificulta o acompanhamento das penalidades.
"Há necessidade de um maior refinamento dos dados, com divisão por biomas, e divulgação do montante de multas lançadas, pagas e sendo discutidas judicialmente, a fim de que se possa entender as características das condutas delituosas (...), bem como a capacidade de fiscalização do Ibama", escreveu a senadora.

Veja Também

Queimadas no Pantanal batem recorde há meses e são as maiores em 23 anos

Senadores de comissão de queimadas no Pantanal querem estatuto jurídico diferenciado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados