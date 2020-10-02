Senado cobra esclarecimentos de Salles sobre multas aplicadas pelo Ibama

O colegiado pede dados sobre o montante de multas aplicadas desde 2015 pelo Ibama em cada bioma brasileiro, com destaque para Amazônia e Pantanal. O requerimento, apresentado pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), trata de penalidades decorrentes de ações de fiscalização para combate ao desmatamento e às queimadas ilegais.

Os senadores também cobram explicações sobre a transparência das informações. Em sua justificativa, Tebet afirma que os "dados não estão prontamente disponíveis" nos sites do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente, o que dificulta o acompanhamento das penalidades.