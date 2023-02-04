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Grammy

Saiba quem senta ao lado de Anitta no Grammy 2023, que terá Adele e Beyoncé

A cantora estará próxima de Adele, uma das queridinhas do Grammy, que vai se sentar na mesma mesa que Lizzo, do hit "About Damn Time"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2023 às 19:48

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 19:48

A brasileira Anitta estará na cerimônia de entrega de estatuetas do Grammy 2023, a maior premiação da música, que ocorre este domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos. É a 65ª edição do evento e Anitta, que concorre ao prêmio de artista revelação contra nomes como Latto e Maneskin, vai se sentar entre grandes estrelas.
Fotos de como os artistas devem ser dispostos nas mesas da premiação foram divulgadas à imprensa e mostram que a brasileira estará ao lado do rapper Jack Harlow, de quem é amiga. Anitta participou do clipe da faixa "First Class", lançado por Harlow no ano passado.
Anitta durante performance no palco do MTV VMA's 2022
Anitta durante performance no palco do MTV VMA's 2022;cantora concorre ao Grammy neste domingo (5) Crédito: REUTERS/Brendan/Folhapress
A cantora estará próxima também de Adele, uma das queridinhas do Grammy, que vai se sentar na mesma mesa que Lizzo, do hit "About Damn Time".
Beyoncé e Jay-Z, que são casados, devem se sentar juntos, como fazem em quase todas as premiações. A cantora, que anunciou uma turnê mundial para divulgar o álbum "Renaissance", lidera as indicações deste ano com presença em nove categorias, incluindo a de álbum do ano.
Harry Styles, Bad Bunny e Lizzo estão entre os artistas que vão se apresentar nesta que é a 65ª edição do prêmio. Também foram confirmados, nesta quarta-feira, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Sam Smith e Kim Petras, Luke Combs e Steve Lacy. Todos esses nomes foram reconhecidos com indicações.
Viola Davis é uma das apresentadoras, junto com a primeira-dama Jill Biden e o ator The Rock. A primeira rodada de apresentadores também inclui Cardi B, Billy Crystal, Olivia Rodrigo e Shania Twain e James Corden.

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