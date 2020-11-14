Russomanno diz ter certeza de estar no 2º turno em São Paulo

Celso Russomanno, candidato a prefeito de São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook Celso Russomanno

Na única agenda pública que teve na véspera da eleição, o candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (Republicanos) fez uma carreata que partiu de Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade, e circulou por bairros da região. Ao falar com jornalistas, disse ter certeza de que o apoio que recebeu na reta final, incluindo o de grupos bolsonaristas, o levará ao segundo turno e evitou comparações com eleições anteriores.

"Tenho certeza que nós estaremos no segundo turno e toda a nossa equipe está muito muito muito empolgada", disse o candidato, após um jornalista questionar se o apoio dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, que cresceu nesta semana, seria suficiente para levá-lo ao segundo turno.

No entanto, o candidato se esquivou de fazer comparações entre a campanha atual e as outras duas que disputou, em 2012 e 2016, em que não passou para a segunda etapa. "Não tem comparação, são diferentes", resumiu.

Diante da insistência dos jornalistas, complementou: "A diferença (neste ano) é que a população está engajada na minha candidatura."

A campanha do candidato chegou a prever a presença de Russomanno em um culto na igreja Assembleia de Deus em Perus, zona norte da cidade, mas a agenda foi desmarcada. Russomanno afirmou que, nesta reta final, priorizou na parte da manhã o comparecimento em lives.

A escolha de Cidade Tiradentes para fechar o primeiro turno da campanha se deu, segundo ele, por causa do apoio que tem na região. "A gente sempre teve muita votação na zona leste. É a região onde sou mais forte, então escolhemos a zona leste para terminar a campanha."

Russomanno chegou uma hora atrasado no evento, que estava convocado para as 14h30. O ponto de encontro, a Travessa Cachoeira de Paula Afonso, é um cruzamento de duas ruas e três vielas, uma delas paralela a um córrego.

O candidato desceu do carro e foi direto ao encontro dos jornalistas que o esperavam embaixo do toldo de uma barraca de verduras e legumes, por causa do sol. Ao atender os jornalistas, pediu silêncio por duas vezes para uma feirante.